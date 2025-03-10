Энергетическая политика сохранила уральским металлургам 1,2 миллиарда рублей

Энергосбережение в 2024 году принесло ММК 1,2 миллиарда рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», система энергоменеджмента, функционирующая на комбинате с 2016 года, является одним из эффективных инструментов снижения энергозатрат.