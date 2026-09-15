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Попала к Рязанову случайно, а после съёмок возненавидела его: личная драма Ольги Науменко из «Иронии судьбы»

Попала к Рязанову случайно, а после съёмок возненавидела его: личная драма Ольги Науменко из «Иронии судьбы»

Миллионы зрителей знают Ольгу Науменко по роли Гали — брошенной невесты Жени Лукашина из «Иронии судьбы, или С лёгким паром!».

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