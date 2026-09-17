"It's Not A Flex To Be A Bad Driver": If You're Bragging About Any Of These 26 Things, I Have Some Bad News For You Because They're Actually Red Flags

"'I'm a perfectionist.' Aaaah, got it. You're gonna ruin everyone's experience so you can feel in control, and the end product will suffer because you will constantly interfere with people doing good work and move the goalposts.
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