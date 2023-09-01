Военное обозрение

3 529 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Сорокин
    В Верховной Раде Украины предложили снизить призывной возраст до 17 лет. Может хватить украинцам жить, по правилам ...В Верховной Раде ...
  • Misha Glusch
    будем ждать пока пиндосы будут заключать контракты на поставку яо для руины?Пентагон заключил...
  • Шеин Никита
    Бен, ты же больной! Срочно к психиатру!Экс-командующий в...

Послевоенное использование немецких авиационных 7,92-мм пулемётов и 20-мм пушек, созданных в годы Второй мировой

Послевоенное использование немецких авиационных 7,92-мм пулемётов и 20-мм пушек, созданных в годы Второй мировой

Во время войны в Германии был создан ряд удачных стрелково-пушечных образцов, предназначенных для использования в составе наступательного и оборонительного вооружения боевых самолётов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх