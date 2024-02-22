Норвегия и еще 7 стран могут выйти из FIS и создать собственную лыжную лигу из-за конфликта при распределению медиаправ

Об этом сообщает NRK. В июле 2023 года Международная федерация лыжных видов (FIS) подписала соглашение с маркетинговой компанией Infront о распределении прав на трансляции этапов Кубка мира с сезона-2026/27 по 2033 год включительно, согласно которому FIS будет полностью контролировать продажи медиаправ, а Infront будет предоставлять эксклюзивные услуги по реализации маркетинга.
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