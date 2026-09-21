«Мы стали семьёй»: Никита Никитин впервые объяснил, что происходит между ним и Анастасией Волочковой

Ещё недавно их отношения выглядели как крепкая дружба двух людей, которые давно знают друг друга. Но после недавней встречи в московском клубе Никита Никитин сам подлил масла в огонь: говоря о слухах вокруг Анастасии Волочковой, он признался, что между ними может быть «что-то больше, чем дружба».