«Мы стали семьёй»: Никита Никитин впервые объяснил, что происходит между ним и Анастасией Волочковой

Ещё недавно их отношения выглядели как крепкая дружба двух людей, которые давно знают друг друга. Но после недавней встречи в московском клубе Никита Никитин сам подлил масла в огонь: говоря о слухах вокруг Анастасии Волочковой, он признался, что между ними может быть «что-то больше, чем дружба».
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