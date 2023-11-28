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Кинолог Голубев: Когда собака ныряет в сугроб, может напороться на что-то острое

Кинолог Голубев: Когда собака ныряет в сугроб, может напороться на что-то острое

Зимние променады с собаками как занимательны, так и опасны. Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации, обратил внимание на несколько причин, почему снег может быть вреден для питомцев, — сообщает «Петроград».

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