В Петербурге состоится концерт памяти Гаврилы Лубнина

Концерт, организованный в честь Лубнина, пройдет 26 мая. Его песни исполнят известные музыканты и актеры, в том числе группы «Полюса», «Пролетарское танго», «Сестра Петра», «Acid Hasid», а также Евгений Дятлов, Виктор Санков, Саша Лушин, Мон Чикунов, Артур Ваха, Дмитрий Хоронько и Ильдар Казаханов.