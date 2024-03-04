ЦАХАЛ снова атаковал гражданских в секторе Газа

Правительство сектора Газа в понедельник, 4 марта, заявило, что военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова открыли огонь по палестинцам, ожидавшим распределения гуманитарной помощи в одном из районов анклава, – сообщают СМИ.
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