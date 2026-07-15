НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Биш сабый әнисез калды: «Әнием җәннәттә булса, аны безгә матур итеп күрсәт, Аллаһым»

Биш сабый әнисез калды: «Әнием җәннәттә булса, аны безгә матур итеп күрсәт, Аллаһым»

Балаларга: «Сез әниегез белән җәннәттә очрашачаксыз», - дип әйтәм. Шулай дигәч, елмаеп куялар, ә үзләренең күзләрендә моңсулык… Бик сагыналар…» - ди, хатынын җирләп, 5 кечкенә кызы белән ялгыз калган Булат Нәбиуллин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии