IT-аналитик Вильянов: литий-полимерные аккумуляторы у смартфонов теряют емкость даже при плюсовых температурах

IT-аналитик Сергей Вильянов в беседе с изданием «Москва 24» предупредил обладателей смартфонов с литий-полимерными аккумуляторами, что они могут терять емкость даже при температурах +3… +5 градусов, не говоря уже о морозах.
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