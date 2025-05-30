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Нижегородская правда

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Автоэксперт Басманова рассказала, что можно починить в машине без посещения СТО

Автоэксперт Басманова рассказала, что можно починить в машине без посещения СТО

Прежде чем браться за ремонт автомобиля самостоятельно, важно взвесить все «за» и «против». Если у вас хороший доход, разумнее доверить работу профессионалам на СТО, чтобы избежать возможных проблем с техникой и здоровьем.

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