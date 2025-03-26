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Русская весна

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Банки могут обязать применять кодовое слово при общении с клиентами

Банки могут обязать применять кодовое слово при общении с клиентами

Депутаты ГД от «Новых людей» Владислав Даванков и Антон Ткачёв предложили ввести инициативу, согласно которой все сотрудники банков в разговоре с клиентами по телефону будут обязаны использовать специальное кодовое слово.

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