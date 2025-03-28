До сих пор район Брянска находится без воды

Восстановить водоснабжение планируют через час.Вечером 27 марта Фокинский район остался без воды из-за прорыва магистральной трубы холодного водоснабжения диаметром 600 мм, которая была в эксплуатации 30 лет.
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