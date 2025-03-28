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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

До сих пор район Брянска находится без воды

До сих пор район Брянска находится без воды

Восстановить водоснабжение планируют через час.Вечером 27 марта Фокинский район остался без воды из-за прорыва магистральной трубы холодного водоснабжения диаметром 600 мм, которая была в эксплуатации 30 лет.

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