Форум "Гражданский диалог" в Новосибирске обсудят 22 июля

22 июля в Новосибирске пройдет пресс-конференция по форуму "Гражданский диалог". Замминистра Дмитрий Петров и другие эксперты обсудят программу мероприятий и сотрудничество некоммерческого сектора с властями.
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