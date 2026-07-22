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Царьград

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Форум "Гражданский диалог" в Новосибирске обсудят 22 июля

Форум "Гражданский диалог" в Новосибирске обсудят 22 июля

22 июля в Новосибирске пройдет пресс-конференция по форуму "Гражданский диалог". Замминистра Дмитрий Петров и другие эксперты обсудят программу мероприятий и сотрудничество некоммерческого сектора с властями.

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