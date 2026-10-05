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BYD Seagull второго поколения получил массажное сиденье водителя

BYD Seagull второго поколения получил массажное сиденье водителя

Электрический хэтчбек BYD Seagull второго поколения раскрыл детали оснащения салона перед официальным стартом продаж.

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