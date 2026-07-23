Покупатель российского газа сделал ставку на энергию ветра и солнца

В течение ближайших пяти лет Китай увеличит потребление возобновляемой энергии на 53 процента. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на соответствующий пятилетний план Национальной комиссии по развитию и реформам КНР.
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