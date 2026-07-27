Греция: Пожарные реагировали на смертельный взрыв и пожар, в результате которого погиб по меньшей мере один человек и двое получили ранения, на заводе по производству и упаковке уксуса в Эксамилии, недалеко от Коринфа, регион Пелопоннес, по состоянию на полдень по местному времени.
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