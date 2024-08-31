Власти ЯНАО компенсируют затраты на обучение участникам СВО и многодетным

На Ямале с 1 сентября стартует прием документов для получения компенсации на образование. Мерой поддержки могут воспользоваться члены семей военнослужащих, участники СВО и студенты из многодетных семей, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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