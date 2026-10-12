«Я складываю в копилочку»: Андрей Губин откровенно рассказал о здоровье, экономии и личной жизни

Андрей Губин в последние годы почти не появляется на публике, однако недавно всё же вышел в свет. В эфире шоу «Ты не поверишь!» 52-летний артист откровенно рассказал о самочувствии, привычках и личной жизни.
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