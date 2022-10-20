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Экс-постпред США при НАТО призвал проявить «должное уважение к русским»

Экс-постпред США при НАТО призвал проявить «должное уважение к русским»

Граждане России поддерживают президента страны Владимира Путина из-за негативного отношения со стороны западных стран, написал в материале для Washington Post бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе (НАТО) Роберт Хантер.

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