Москвичам пообещали на следующей неделе "мрачноватую погоду со снежком"

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд полагает, что в российской столице на следующей неделе наступит "очень мягкая зима" с температурой до минус 5 градусов и осадками в виде снега и мокрого снега .
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