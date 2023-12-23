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Москвичам пообещали на следующей неделе "мрачноватую погоду со снежком"

Москвичам пообещали на следующей неделе "мрачноватую погоду со снежком"

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд полагает, что в российской столице на следующей неделе наступит "очень мягкая зима" с температурой до минус 5 градусов и осадками в виде снега и мокрого снега .

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