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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич защищался против игрока с мячом в проходах на 10 раз больше, чем любой другой баскетболист «Далласа» в финальной серии

Лидер «Далласа» защищался против игрока с мячом в финальной серии в 47 проходах, на 10 больше, чем любой другой баскетболист «Мэверикс».

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