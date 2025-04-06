"За что вы так со мной?": Под Челябинском мошенники довели до смерти молодого парня. Над юношей измывались четверо суток

Каждый день про это пишут,а он не знал? Наверное 19 мало что бы поумнеть?

Eduard

Мне тгже каждый день звонят с разными предлонами,я посылаю и даже не слушаю,что они в этот раз выдумали.Я думаю это украинцы куражатся,естественно по румски.Они все егр знают!