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Царьград

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"За что вы так со мной?": Под Челябинском мошенники довели до смерти молодого парня. Над юношей измывались четверо суток

"За что вы так со мной?": Под Челябинском мошенники довели до смерти молодого парня. Над юношей измывались четверо суток

Под Челябинском мошенники довели до смерти молодого парня, вынудив его оформить кредит. Над 19-летним юношей измывались четверо суток, и он не выдержал.

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Комментарии
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Eduard
Каждый день про это пишут,а он не знал? Наверное 19 мало что бы поумнеть?
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14 час.
Eduard
Мне тгже каждый день звонят с разными предлонами,я посылаю и даже не слушаю,что они в этот раз выдумали.Я думаю это украинцы куражатся,естественно по румски.Они все егр знают!
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14 час.
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