Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 481 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей ямин
    Американцы привели к власти предателя Б..дь Ельцина, а он, гнида, сделал все, что они ему продиктовали.  Надеюсь, что...Жившие в СССР ник...
  • Дарья
    До прихода горбача каждый день!А горбач это уже демократия .Совесть не позволяет г писать с большой буквы!Жившие в СССР ник...
  • Татьяна Недогреева
    И что плохого, что мы туда идем? Плохо, если не придем.Жившие в СССР ник...

Как Россия раздевает Запад

Как Россия раздевает Запад

Юрий Кот   Ай да Путин! Аплодирую стоя. Оцените тонкость нашей игры на примере русофобского форума в Швейцарии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Как все прошло хрен с ними политиками но то что даже тараканы зааплодировали стоя радует...
Ответить
18 час.
Евгений Гершензон
В начале статьи не указан почему-то Китай
Ответить
15 час.
Александр Литинский
Америкосы провели большую работу, вложили многие миллиарды и сумели развалить СССР . Похоже что Путин не очень напрягаясь , но выжидая нужного момента пришлёт им ответочку ! Месть это блюдо которое нужно подавать холодным !
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх