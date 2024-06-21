Юрий Кот Ай да Путин! Аплодирую стоя. Оцените тонкость нашей игры на примере русофобского форума в Швейцарии.
Как Россия раздевает Запад
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Как все прошло хрен с ними политиками но то что даже тараканы зааплодировали стоя радует...
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18 час.
Евгений Гершензон
В начале статьи не указан почему-то Китай
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15 час.
Александр Литинский
Америкосы провели большую работу, вложили многие миллиарды и сумели развалить СССР . Похоже что Путин не очень напрягаясь , но выжидая нужного момента пришлёт им ответочку ! Месть это блюдо которое нужно подавать холодным !
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13 час.
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