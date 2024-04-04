Из-за повреждения на МЖД остановили движение на Белорусском направлении

Повреждение контактного провода стало причиной приостановки движения через станцию Одинцово на Московской железной дороге, сообщается в четверг в telegram-канале "Центральной пригородной пассажирской компании" .
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