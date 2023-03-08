33 очка и 6 передач Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Уорриорз» Карри

«Оклахома» во вторник одержала победу над «Голден Стэйт» в домашнем матче – 137:128. В составе «Тандер» разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер набрал 33 очка (14 из 24 с игры), 3 подбора, 6 передач и 2 перехвата за 36 минут.