33 очка и 6 передач Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Уорриорз» Карри

«Оклахома» во вторник одержала победу над «Голден Стэйт» в домашнем матче – 137:128. В составе «Тандер» разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер набрал 33 очка (14 из 24 с игры), 3 подбора, 6 передач и 2 перехвата за 36 минут.
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