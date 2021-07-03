Российская газета

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Более 100 праздничных проектов ожидают белорусов в День независимости

Более 100 праздничных проектов ожидают белорусов в День независимости

Ровно четверть века прошло с тех пор, как на республиканском референдуме жители Синеокой проголосовали за празднование Дня независимости 3 июля, который исторически связан с днем освобождения столицы Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

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