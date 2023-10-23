15 историй про дневники и тетради, которые окунут вас с головой в омут школьных воспоминаний

Помните ли вы свои тетрадки в первом классе? Может быть, и ваши учителя клеили вам цветочки или звездочки за пятерки? Ну а записи в школьном дневнике вообще могли стать шедевром — прямо как у героев этой подборки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии