Минниханов рассказал, что даст статус Казани как культурной исламской столицы

Фото: пресс-служба Раиса РТ Статус Казани как культурной столицы исламского мира в 2026 году даст Татарстану возможность интегрироваться в мировую повестку, а также укрепить международные связи России и другими странами.
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