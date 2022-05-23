Какие модели Renault предпочитали россияне перед уходом компании с отечественного рынка

Российские дилеры Renault в апреле реализовали 2231 автомобиль, при этом продажи упали на 84% по сравнению с апрелем прошлого года.
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