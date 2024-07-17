Путин созвонился с Наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин в среду, 17 июля, в телефонном разговоре с Наследным принцем, Председателем Совета министров Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом отметил важность продолжения тесной координации в рамках «ОПЕК плюс».
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