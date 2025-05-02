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Новый теракт бандеровцев в России – много погибших и раненых 

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Комментарии
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Лев Добрый
Пока действуем по принципу - МЫ НЕ ТАКИЕ, МЫ ОТВЕЧАТЬ НЕ БУДЕМ, бандеровские террористы будут продолжать свою террористическую работу, убивая мирных граждан России!😱👈😱
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