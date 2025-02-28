Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман с наступающим Рамаданом

Фото: © «Татар-информ» Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к мусульманам республики с поздравлением по случаю наступления благословенного месяца Рамадан, который начинается сегодня с заходом солнца.
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