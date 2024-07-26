Что такое ´зуд купальщика´.

Церкариоз (шистосомный дерматит), или ´зуд купальщика´, - это токсико-аллергическое заболевание паразитарной природы, возникающее вследствие внедрения в кожные покровы человека личинок гельминтов водоплавающих птиц - церкариев.
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