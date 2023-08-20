Первый за несколько десятилетий запуск станции в рамках российской космической лунной программы закончился неудачно.
После аварии с "Луной-25" у ученого случился приступ
Комментарии
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Aleksandr Antonov
90 лет конечно хороший возраст, для внуков. А интересно сколько молодых перспективных с новыми идеями и подхода и этот динозавр задовил не пуская их новые разработки дело. Вот потому то и станция не долетела.
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12 час.
ХШ
Хелена Шляпкина
Короче, ничего мы уже не можем! "Великая" держава!
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10 час.
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