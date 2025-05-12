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Тульские росгвардейцы за неделю предотвратили свыше 20 правонарушений

Тульские росгвардейцы за неделю предотвратили свыше 20 правонарушений

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области за минувшую неделю совершили около 200 выездов по сигналам &quot;тревога&quot; и пресекли более 20 административных правонарушений, сообщили в ведомстве.

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