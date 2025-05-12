Тульские росгвардейцы за неделю предотвратили свыше 20 правонарушений

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области за минувшую неделю совершили около 200 выездов по сигналам "тревога" и пресекли более 20 административных правонарушений, сообщили в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии