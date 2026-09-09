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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ислам Махачев: «Сделали небольшую битву взглядов с Конором по телефону. Турки Аль эш-Шейх предлагал провести бой по боксу»

Ислам Махачев рассказал, что открыт к бою по правилам бокса с Конором Макгрегором. «Были разговоры. Я был на турнире Zuffa Boxing в Нью-Йорке.

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