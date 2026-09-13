Этот день в авиации. 13 сентября

1886 - В Дрездене родилась Melli Beese - первая немецкая лётчица. В конце июля 1911 года вылетела самостоятельно на самолёте Румплер-Таубе, став первой женщиной-пилотом в Германии.
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