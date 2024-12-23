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Многоженство в России отменяется

Многоженство в России отменяется

Духовное управление мусульман отозвало фетву, разрешающую религиозное многоженство. Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что российские мусульмане могут иметь до четырех жён, если их супруги будут на равных правах получать от мужа равное внимание и финансовое обеспечение.

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