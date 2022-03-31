Происшествия

10 подписчиков

В Пермском крае правоохранители ликвидировали нарколабораторию

Сотрудниками ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской областям во взаимодействии с оперативниками УНК ГУ МВД России по Пермскому краю и бойцами Росгвардии пресечена деятельность  нарколаборатории в городе Лысьва.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх