Украинская сторона выложила примерную инфографику ударов ВС РФ по целям на территории противника за последние дни.
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