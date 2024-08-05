США уличили в подготовке нового этапа кампании по изоляции России в спорте

США планируют очередную кампанию по изоляции России в мировом спортивном движении, для этого они готовят серию публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений, в первую очередь в дисциплинах, в которых страна является глобально признанным лидером.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии