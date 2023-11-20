Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Рекламодатели уговаривают гендиректора соцсети Маска уйти в отставку

Генеральный директор соцсети X Линда Яккарино, экс-руководитель отдела рекламы NBC, привлеченная для увеличения доходов и доверия к компании со стороны крупных рекламодателей, сталкивается с собственным кризисом доверия, поскольку известные во всем мире компании прекращают тратить средства из-за одобрения владельца сервиса Илоном Маском антисемитских высказываний на платформе.

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