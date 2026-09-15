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Metro Москва

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Установила мировой рекорд: звёздная спортсменка обделалась и разгневала мир

Установила мировой рекорд: звёздная спортсменка обделалась и разгневала мир

Международная фитнес-организация Hyrox оказалась в центре скандала после того, как австралийская спортсменка Джоанна Ветжик была допущена до финиша и одержала победу на этапе в Пекине, несмотря на непроизвольную дефекацию во время гонки.

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