МИД России: НАТО ведет отработку сценария блокады Калининграда

Североатлантический альянс всерьез готовится к жесткому сценарию на Балтийском море.Западные военные начали открыто отрабатывать схемы транспортной блокады российской территории и изоляции главных портов страны на северо-западе.
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