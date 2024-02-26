Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Хуситы отправили Запад в XVII век: жизнь хрупкому западному величию оборвала одна критическая ошибка.

Хуситы отправили Запад в XVII век: жизнь хрупкому западному величию оборвала одна критическая ошибка.

Последствия нападений хуситов в Красном море проявляются всё ярче и четче. Перекрыв ключевой торговый путь, йеменские ребята сорвали цепочки поставок в Европу, а это грозит повышением цен и серьезными экономическими потерями.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Эту тему обже обсудили все кто может, зачем ещё раз одно и то же, хотя бы про уже разорванный хуситами кабель пару строчек добавили.
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22 час.

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