Наследник Chanel стал самым богатым жителем Швейцарии

Наследник Chanel Жерар Вертхаймер стал самым богатым жителем Швейцарии после того, как постпандемический бум предметов роскоши увеличил его состояние до 42 миллиардов швейцарских франков (47,6 миллиарда долларов) в прошлом году, по данным журнала Bilanz.
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