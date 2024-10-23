«Схватил за голень и шею полицейского». В Карелии вынесен приговор неадекватному водителю квадроцикла

Пряжинский районный суд вынес приговор водителю квадроцикла, которого поймали пьяным за рулем. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии, 10 июля 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле служебного автомобиля, мужчина хватался за рукава форменной одежды, а также рукой схватил за голень полицейского и с силой сжал ее.