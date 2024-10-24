В Петербурге более чем на 20% сократилась выдача кредитных карт в сентябре. По данным Объединенного кредитного бюро, за первый осенний месяц жители Северной столицы оформили 80,2 тыс.
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В Петербурге более чем на 20% сократилась выдача кредитных карт в сентябре. По данным Объединенного кредитного бюро, за первый осенний месяц жители Северной столицы оформили 80,2 тыс.